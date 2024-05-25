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Удар РФ по друкарні в Харкові: у Vivat назвали імена вбитих працівників

Роман ПетренкоСубота, 25 травня 2024, 10:21
Удар РФ по друкарні в Харкові: у Vivat назвали імена вбитих працівників
фото: "накипіло"

У День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження друкарня Vivat назвала імена семи співробітників, вбитих Росією під час удару по Харкову.

Джерело: СЕО у Vivat Юлія Орлова

Деталі: У четвер від російського удару загинуло семеро людей:

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  1. Храпіна Тетяна, друкар-теснильник
  2. Строгий Роман, машиніст приклеювальної машини
  3. Риженко Світлана, брошуровальник
  4. Курасова Ольга, машиніст швацьких машин та автоматів
  5. Нінадовська Олена, машиніст швацьких машин та автоматів
  6. Минаєва Ганна, машиніст комплектувальної машини
  7. Шило Дмитро, брошуровальник
 
фото: vivat

Що передувало: Під час масованого обстрілу Харкова у четвер, 23 травня, росіяни вдарили по друкарні. За даними поліції, окупанти попередньо завдали удару з комплексу С-300, по цеху та прилеглій території прилетіло три ракети. Семеро людей загинули.

Чотирьох людей встановили за зразками ДНК. Серед загиблих – машиністки, друкарка та укладальник-пакувальник.

Внаслідок російського ракетного удару по друкарні "Фактор-Друк" в Основ'янському району Харкова було знищено 50 тисяч книг.

Теми: Харківобстріл
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