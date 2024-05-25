Удар РФ по типографии в Харькове: в Vivat назвали имена убитых работников

В День работников издательств, полиграфии и книгораспространения типография Vivat назвала имена семи сотрудников, убитых Россией во время удара по Харькову.

Источник: СЕО в Vivat Юлия Орлова

Детали: В четверг от российского удара погибло семь человек:

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Храпина Татьяна, печатник-теснильщик Строгий Роман, машинист приклеивающей машины Рыженко Светлана, брошюровщик Курасова Ольга, машинист швейных машин и автоматов Нинадовская Елена, машинист швейных машин и автоматов Минаева Анна, машинист комплектовочной машины Шило Дмитрий, брошюровщик

Что предшествовало: Во время массированного обстрела Харькова в четверг 23 мая россияне ударили по типографии. По данным полиции, оккупанты предварительно нанесли удар из комплекса С-300, по цеху и прилегающей территории прилетело три ракеты. Семь человек погибли.

Четырех человек установили по образцам ДНК. Среди погибших - машинистки, машинистка и укладчик-упаковщик.

В результате российского ракетного удара по типографии "Фактор-Друк" в Основянском районе Харькова было уничтожено 50 тысяч книг.