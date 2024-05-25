Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Удар РФ по типографии в Харькове: в Vivat назвали имена убитых работников

Роман ПетренкоСуббота, 25 мая 2024, 10:21
Удар РФ по типографии в Харькове: в Vivat назвали имена убитых работников
фото: "накипіло"

В День работников издательств, полиграфии и книгораспространения типография Vivat назвала имена семи сотрудников, убитых Россией во время удара по Харькову.

Источник: СЕО в Vivat Юлия Орлова

Детали: В четверг от российского удара погибло семь человек:

Реклама:
  1. Храпина Татьяна, печатник-теснильщик
  2. Строгий Роман, машинист приклеивающей машины
  3. Рыженко Светлана, брошюровщик
  4. Курасова Ольга, машинист швейных машин и автоматов
  5. Нинадовская Елена, машинист швейных машин и автоматов
  6. Минаева Анна, машинист комплектовочной машины
  7. Шило Дмитрий, брошюровщик
 

Что предшествовало: Во время массированного обстрела Харькова в четверг 23 мая россияне ударили по типографии. По данным полиции, оккупанты предварительно нанесли удар из комплекса С-300, по цеху и прилегающей территории прилетело три ракеты. Семь человек погибли.

Четырех человек установили по образцам ДНК. Среди погибших - машинистки, машинистка и укладчик-упаковщик.

В результате российского ракетного удара по типографии "Фактор-Друк" в Основянском районе Харькова было уничтожено 50 тысяч книг.

Темы: Харьковобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В "Укрэнерго" объяснили, почему на следующей неделе будет много отключений

В понедельник отключения света возможны в течение всех суток

Провокация во Франции: Возле Эйфелевой башни оставили гробы с надписью об Украине

фото, видеоНа украинских волонтеров в Праге напали русскоязычные иностранцы

Экстренные отключения света отменены - ДТЭК

обновленоКитай отговаривает другие страны ехать на Саммит мира - Зеленский

Все новости...
Харьков
Россияне ударили двумя КАБами возле Харькова
Прокуратура: Россия этой ночью выпустила по Харькову четыре ракеты С-300
В Харькове из-за российского обстрела частично разрушен лицей
Последние новости
01:58
Россияне ударили по 10 громадам Сумщины
01:28
Генштаб: На Покровском направлении - больше всего боевых столкновений за сутки
00:46
волейбол Украина в тай-брейке проиграла Бельгии, однако вышла в Финал четырех Золотой Евролиги
00:26
В Харькове были слышны звуки взрывов – СМИ
23:47
В "Укрэнерго" объяснили, почему на следующей неделе будет много отключений
23:19
На Киевщине и в столице из-за непогоды подтопления и падения деревьев
22:43
В Латвии завершили проверку по "спецрейсам" бывшего премьера
22:19
видеоОмбудсмен обратился в ООН из-за видео издевательств над пленными на Харьковском направлении
22:10
В Стамбуле обвалился многоквартирный дом: под завалами люди
21:45
Около 1,5 миллиона военнообязанных обновили свои данные – Минобороны
Все новости...
Реклама:
Реклама: