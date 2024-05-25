Зеленський: Втрати під час прориву Харківщини – 8 росіян до 1 українця

Президент України Володимир Зеленський заявив, що прорив РФ у Харківській області закінчився військовими жертвами 1 до 8, один українець на вісім росіян.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю центральноазіатським ЗМІ, якого цитує казахстанське видання "Власть"

Пряма мова Зеленського: "Путіну абсолютно наплювати на розуміння людського життя. Мало того, йому наплювати на те, хто якою мовою говорить. Йому наплювати і на своїх людей, як на цивільних, так і на військових.

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Їхній прорив у напрямку Харкова, який стався трохи понад два тижні тому, [закінчився] військовими жертвами 1 до 8, один українець на вісім росіян.

І скажіть, десь там дається ця статистика, йому цікаві [втрати людей] чи ні? До цього на тиждень було близько 2-3 тис. жертв - я постійно отримую аналітику про вбивство російських військових. 2-3 тис. сімей втратили своїх дітей. Та йому абсолютно наплювати. Путін у цей час у лазні перебуває, або де він там - у СПА, який показували неодноразово? Він у цей час займається зовсім іншим. Але ручки він свої маленькі не відмиє, звичайно, від усього цього кровопролиття.

Питання в тому, щоб світ не посипався. Світ повинен об'єднуватися, [інакше] не витримає жодна з країн: ні Киргизстан, ні Казахстан, у якого хороші зв'язки з Китаєм. Ніхто не витримає повномасштабної війни з росіянами поодинці. І Україна [діє не поодинці]. Україна бореться разом зі своїми людьми".

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Нагадаємо: Зеленський повідомив, що Сили оборони взяли під "бойовий контроль" прикордоння Харківської області, куди зайшли російські війська.