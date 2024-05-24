Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Зеленський: ЗСУ взяли під "бойовий контроль" прикордоння Харківщини, куди зайшли окупанти

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 24 травня 2024, 21:28
Зеленський: ЗСУ взяли під бойовий контроль прикордоння Харківщини, куди зайшли окупанти
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони взяли під "бойовий контроль" прикордоння Харківської області, куди зайшли російські війська.

Джерело: звернення Зеленського 24 травня

Пряма мова: "Провів у Харкові безпекову нараду – були доповіді військових, керівників спеціальних служб, обласної та міської влад. Зараз нашим воїнам вдалося взяти під бойовий контроль територію прикордоння, куди зайшли російські окупанти".

Реклама:

Деталі: Президент подякував кожному підрозділу, який забезпечує необхідні результати у знищенні окупанта. "Обговорили сьогодні також подальші наші завдання – з урахуванням інформації від розвідок", - зазначив президент.

Нагадаємо:

  • Зеленський у п'ятницю 24 травня провів нараду в Харкові щодо оперативної обстановки в регіоні.
  • 23 травня російські військові завдали близько 15 ударів ракетами С-300 або С-400 по цивільній інфраструктурі Харкова та області, зокрема влучили у друкарню в місті. Внаслідок атаки 7 людей загинули.

Теми: ЗеленськийХарківська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

БоксСтало відомо, коли має відбутися реванш Усика та Ф'юрі

відеоВиліз через вікно авто ТЦК і втік на велосипеді: у Дніпрі стався інцидент із військовозобов’язаним

Швеція передає Україні пакет допомоги з радіолокаційним літаком, ракетами і БТР

Трамп під час збору грошей на кампанію заявив, що розбомбив би Москву й Пекін − WP

фотоДБР: В українських колоніях викрили систему катування в’язнів

фото КНДР відправила понад 150 повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Путін без брехні ніхто, він боїться того, що може дати Саміт миру
Не легітимно "обраний" Путін заявив, що легітимність Зеленського закінчилась
У Харкові Зеленський побував на місці удару РФ по друкарні
Останні новини
15:06
футбол"Барселона" призначила новим головним тренером екснаставника збірної Німеччини
14:56
Маск проти Meta: відомий мільярдер знову встряв у суперечку з працівником техногіганта
14:51
Повітряні сили фіксують "каруселі" російських літаків, які скидають бомби на Харків
14:41
Держава починає закупівлю медичних робоплатформ для ЗСУ
14:33
Знову? У США мільярдер та дослідник планують зануритися на субмарині до затонулого "Титаніка"
14:27
Литва надасть Україні радари у межах німецької ініціативи щодо посилення української ППО
14:13
фотоДиверсант ФСБ із Молдови підпалив електропідстанції на півдні Одещини
14:10
Ремонт моста Метро у Києві коштуватиме 2 мільярди
14:00
У Швеції про допомогу ЗСУ з літаком РЛС: Боротьба України – це наша боротьба
13:50
фотоРосіяни атакували з артилерії Нікополь: двоє поранених, пошкоджено ЛЕП
Усі новини...
Реклама:
Реклама: