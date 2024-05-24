Зеленський: ЗСУ взяли під "бойовий контроль" прикордоння Харківщини, куди зайшли окупанти
П'ятниця, 24 травня 2024, 21:28
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони взяли під "бойовий контроль" прикордоння Харківської області, куди зайшли російські війська.
Джерело: звернення Зеленського 24 травня
Пряма мова: "Провів у Харкові безпекову нараду – були доповіді військових, керівників спеціальних служб, обласної та міської влад. Зараз нашим воїнам вдалося взяти під бойовий контроль територію прикордоння, куди зайшли російські окупанти".
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Деталі: Президент подякував кожному підрозділу, який забезпечує необхідні результати у знищенні окупанта. "Обговорили сьогодні також подальші наші завдання – з урахуванням інформації від розвідок", - зазначив президент.
Нагадаємо:
- Зеленський у п'ятницю 24 травня провів нараду в Харкові щодо оперативної обстановки в регіоні.
- 23 травня російські військові завдали близько 15 ударів ракетами С-300 або С-400 по цивільній інфраструктурі Харкова та області, зокрема влучили у друкарню в місті. Внаслідок атаки 7 людей загинули.