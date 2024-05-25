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Зеленский: Потери во время прорыва Харьковщины – 8 россиян к 1 украинцу

Роман ПетренкоСуббота, 25 мая 2024, 13:44
Зеленский: Потери во время прорыва Харьковщины – 8 россиян к 1 украинцу
фото: "Власть"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прорыв РФ в Харьковской области закончился военными жертвами 1 к 8, один украинец на восемь россиян.

Источник: Зеленский в интервью центральноазиатским СМИ, которого цитирует казахстанское издание "Власть"

Прямая речь Зеленского: "Путину абсолютно наплевать на понимание человеческой жизни. Мало того, ему наплевать на то, кто на каком языке говорит. Ему наплевать и на своих людей, как на гражданских, так и на военных.

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Их прорыв в направлении Харькова, который произошел чуть больше двух недель назад, [закончился] военными жертвами 1 к 8, один украинец на восемь русских.

И скажите, где-то там дается эта статистика, ему интересны [потери людей] или нет? До этого в неделю было порядка 2-3 тыс. жертв — я постоянно получаю аналитику об убийстве российских военных. 2-3 тыс. семей потеряли своих детей. Да ему абсолютно наплевать. Путин в это время в бане находится, или где он там — в СПА, который показывали не единожды? Он в это время занимается совершенно другим. Но ручки он свои маленькие не отмоет, конечно, от всего этого кровопролития.

Вопрос в том, чтобы мир не посыпался. Мир должен объединяться, [иначе] не выдержит ни одна из стран: ни Кыргызстан, ни Казахстан, у которого хорошие связи с Китаем. Никто не выдержит полномасштабной войны с россиянами в одиночку. И Украина [действует не в одиночку]. Украина борется вместе со своими людьми".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Зеленский сообщил, что Силы обороны взяли под "боевой контроль" приграничье Харьковской области, куда зашли российские войска.

Темы: Зеленскийпотери в войнеХарьковская область
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