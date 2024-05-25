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Зеленський про свою легітимність: Висловлювання Путіна нудні та нецікаві

Роман ПетренкоСубота, 25 травня 2024, 14:50
Зеленський про свою легітимність: Висловлювання Путіна нудні та нецікаві
фото: vlast.kz

Президент Володимир Зеленський назвав роздуми про його легітимність з боку російського диктатора Володимира Путіна та пропаганди РФ "нудними та нецікавими".

Джерело: Зеленський в інтерв'ю центральноазійським ЗМІ, якого цитує казахстанське видання "Власть"

Пряма мова Зеленського: "Українці знають свою Конституцію, знають закон.

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Розуміємо, що ці висловлювання нелегітимного президента Російської Федерації з приводу легітимності президента України, чесно кажучи, нудні, нецікаві.

Усі адекватні люди, які вміють читати закон, а я вважаю, що якщо ти вмієш читати, то прочитай і знайди висновок. І все. Тому мене це взагалі не сильно турбує".

Нагадаємо: Путін заявив, що виходить із того, що легітимність Зеленського "закінчилася".

Теми: ЗеленськийПутінвибори
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