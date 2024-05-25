Зеленский о своей легитимности: Высказывания Путина скучные и неинтересные
Президент Владимир Зеленский назвал размышления о его легитимности со стороны российского диктатора Владимира Путина и пропаганды РФ "скучными и неинтересными".
Источник: Зеленский в интервью центральноазиатским СМИ, которого цитирует казахстанское издание "Власть"
Прямая речь Зеленского: "Украинцы знают свою Конституцию, знают закон.
Понимаем, что эти высказывания нелегитимного президента Российской Федерации по поводу легитимности президента Украины, честно говоря, скучные, неинтересные.
Все адекватные люди, которые умеют читать закон, а я считаю, что если ты умеешь читать, так прочти и найди вывод. И все. Поэтому меня это вообще не сильно беспокоит".
Напомним: Путин заявил, что исходит из того, что легитимность Зеленского "закончилась".