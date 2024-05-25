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Зеленский о своей легитимности: Высказывания Путина скучные и неинтересные

Роман ПетренкоСуббота, 25 мая 2024, 14:50
Зеленский о своей легитимности: Высказывания Путина скучные и неинтересные
фото: vlast.kz

Президент Владимир Зеленский назвал размышления о его легитимности  со стороны российского диктатора Владимира Путина и пропаганды РФ "скучными и неинтересными".

Источник: Зеленский в интервью центральноазиатским СМИ, которого цитирует казахстанское издание "Власть"

Прямая речь Зеленского: "Украинцы знают свою Конституцию, знают закон.

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Понимаем, что эти высказывания нелегитимного президента Российской Федерации по поводу легитимности президента Украины, честно говоря, скучные, неинтересные.

Все адекватные люди, которые умеют читать закон, а я считаю, что если ты умеешь читать, так прочти и найди вывод. И все. Поэтому меня это вообще не сильно беспокоит".

Напомним: Путин заявил, что исходит из того, что легитимность Зеленского "закончилась".

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Темы: ЗеленскийПутинвиборы
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