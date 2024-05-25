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Росіяни вдарили по "Епіцентру" в Харкові, є загиблі й поранені

Катерина ТищенкоСубота, 25 травня 2024, 16:18
Росіяни вдарили по Епіцентру в Харкові, є загиблі й поранені
"Епіцентр" після удару, фото з Telegram Синєгубова

Російські війська у суботу вдень вдарили по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у спальному районі Харкова, відомо про 2 загиблих і 24 постраждалих.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram

фото з Telegram Синєгубова
фото з Telegram Синєгубова

Деталі: О 16:02 Терехов повідомив про вибухи в місті. Згодом він повідомив про приліт.

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Пряма мова Терехова: "Попередньо приліт у спальному районі міста, у щільній цивільній забудові. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється. Усі відповідні служби працюватимуть на місці влучання".

Більше деталей: Пізніше Терехов додав, що, за попередньою інформацією, влучання сталося в будівельний гіпермаркет. "Маємо інформацію про жертви та постраждалих – потребує уточнення", – додав він.

фото з Telegram Синєгубова
фото з Telegram Синєгубова

Голова ОВА Олег Синєгубов також написав, що окупанти вдарили по "цивільній торгівельній інфраструктурі", виникла пожежа. Кількість постраждалих встановлюється.

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фото з Telegram Синєгубова
фото з Telegram Синєгубова

О 16:26 Синєгубов додав, що відомо про одну загиблу людину, щонайменше чотири поранені.

Терехов повідомив про двох загиблих

У соцмережах поширюють відео пожежі в гіпермаркеті "Епіцентр" у Харкові після удару.

Пряма мова Терехова: "Маємо велику кількість людей, зниклих безвісті. Багато поранених. Судячи зі всього, удар наносився саме по торгівельному центру, де знаходилося багато людей – це чистий тероризм".

Пряма мова Синєгубова: "Два російських КАБа влучили в будівельний гіпермаркет у Харкові. За оновленими даними, двоє людей загинули. Виникла пожежа на 15 000 квадратних метрів.

…Кількість постраждалих збільшилася до 11 осіб".

Оновлено: О 17:22 Синєгубов повідомив, що кількість травмованих зросла до 24, загинули 2 людей. Всередині могли перебувати кілька сотень людей.

Поряд немає жодного військового об‘єкта.

Що передувало: Раніше Синєгубов повідомив, що росіяни вдарили КАБом по Куп’янськ-Вузловому. Щонайменше пʼять людей зазнали поранень, пошкоджені автомобіль екстреної допомоги та одне цивільне авто.

Теми: Харківвійна
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