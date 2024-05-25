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Россияне ударили по "Эпицентру" в Харькове, есть погибшие и раненые

Катерина ТищенкоСуббота, 25 мая 2024, 16:18
Россияне ударили по Эпицентру в Харькове, есть погибшие и раненые
"Эпицентр" после удара, фото из Telegram Синегубова

Российские войска в субботу днем ударили по строительному гипермаркету "Эпицентр" в спальном районе Харькова, известно о 2 погибших и 24 пострадавших.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, глава ОГА Олег Синегубов в Telegram

фото из Telegram Синегубова
фото из Telegram Синегубова

Детали: В 16:02 Терехов сообщил о взрывах в городе. Впоследствии он сообщил о прилете.

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Прямая речь Терехова: "Предварительно прилет в спальном районе города, в плотной гражданской застройке. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Все соответствующие службы будут работать на месте попадания".

Больше деталей: Позже Терехов добавил, что, по предварительной информации, попадание произошло в строительный гипермаркет. "Есть информация о жертвах и пострадавших - требует уточнения", - добавил он.

фото из Telegram Синегубова
фото из Telegram Синегубова

Глава ОГА Олег Синегубов также написал, что оккупанты ударили по "гражданской торговой инфраструктуре", возник пожар. Количество пострадавших устанавливается.

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фото из Telegram Синегубова
фото из Telegram Синегубова

В 16:26 Синегубов добавил, что известно об одном погибшем человеке, по меньшей мере четыре ранены.

Терехов сообщил о двух погибших

В соцсетях распространяют видео пожара в гипермаркете "Эпицентр" в Харькове после удара.

Прямая речь Терехова: "Есть большое количество людей, пропавших без вести. Много раненых. Судя по всему, удар наносился именно по торговому центру, где находилось много людей - это чистый терроризм".

Прямая речь Синегубова: "Два российских КАБа попали в строительный гипермаркет в Харькове. По обновленным данным, два человека погибли. Возник пожар на 15 000 квадратных метров.

...Количество пострадавших увеличилось до 11 человек".

Обновлено: В 17:22 Синегубов сообщил, что количество травмированных возросло до 24, погибли 2 человека. Внутри могли находиться несколько сотен человек.

Рядом нет ни одного военного объекта.

Что предшествовало: Перед этим Синегубов сообщил, что россияне ударили КАБом по Купянск-Узловому. По меньшей мере пять человек получили ранения, повреждены автомобиль экстренной помощи и одно гражданское авто.

Темы: Харьковвойна
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