Російська влада заявила про потужний обстріл Бєлгорода

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив про обстріл Бєлгорода і району, за його словами, російська ППО нібито збила 29 повітряних цілей на підльоті до міста.

Джерело: Гладков у Telegram, міський голова Бєлгорода Валентин Демидов

Пряма мова Гладкова: "Над Бєлгородом і Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО – збито 29 повітряних цілей на підльоті до міста".

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Деталі: Гладков повідомив, що за попередньою інформацією, нібито постраждали 4 мирних жителі.

Він заявив, що відбулися й прямі влучання, внаслідок чого нібито пошкоджені будинки, згоріли автомобілі.

За словами Демидова, під час обстрілу усі постраждалі перебували на вулиці.

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Крім того, Гладков повідомляв у суботу ввечері про обстріл області і нібито 4 загиблих.