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Российские власти заявили о мощном обстреле Белгорода

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 26 мая 2024, 01:28
Российские власти заявили о мощном обстреле Белгорода
фото: Telegram Демидова

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил об обстреле Белгорода и района, по его словам, российская ПВО якобы сбила 29 воздушных целей на подлете к городу.

Источник: Гладков в Telegram, городской голова Белгорода Валентин Демидов

Прямая речь Гладкова: "Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 29 воздушных целей на подлете к городу".

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Детали: Гладков сообщил, что по предварительной информации, якобы пострадали 4 мирных жителя.

Он заявил, что произошли и прямые попадания, в результате чего якобы повреждены дома, сгорели автомобили.

По словам Демидова, во время обстрела все пострадавшие находились на улице.

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Кроме того, Гладков сообщал в субботу вечером об обстреле области и якобы 4 погибших.

Темы: Росcиявойна
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