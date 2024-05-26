Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Оборонці вночі знищили 12 із 14 ракет і 31 "Шахед", якими ворог атакував Україну

Ольга Глущенко Неділя, 26 травня 2024, 08:00
Оборонці вночі знищили 12 із 14 ракет і 31 Шахед, якими ворог атакував Україну
ППО, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ DEFENCE UA

Вночі 26 травня росіяни завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, атакували 14 ракетами повітряного базування і понад трьома десятками ударних БпЛА.

Джерело: командувач Повітряних сил Микола Олещук

Деталі: Олещук зазначив, що ворог здійснював атаки:

Реклама:
  • 2 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із літаків МіГ-31К (пуски з повітряного простору Тамбовської обл. РФ);
  • 12 крилатими ракетами Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл. РФ);
  • 31 ударним БпЛА "Shahed-131/136" (пуски – Приморсько-Ахтарськ, Єйськ РФ, мис Чауда, Крим).

В результаті протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, засобами РЕБ Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито:

  • 12 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 31 ударний БпЛА "Shahed-131/136".

Повітряні цілі були знищені у Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Вінницькій та Чернігівській областях.

Теми: Шахедракетний ударППОПовітряні сили ЗСУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Журі присяжних визнало Трампа винним за всіма звинуваченнями

ДоповненоУ Харкові снаряд влучив у п'ятиповерхівку: троє людей загинуло, 16 постраждало

доповненоPolitico: Байден таємно дозволив Україні завдавати ударів по території РФ американською зброєю

ОновленоНа Донеччині загинула військова журналістка FREEДОМ

Відсутність відключень тимчасова, незабаром ситуація знову погіршиться – "Укренерго"

"Укренерго" знову не планує відключень світла

Усі новини...
Стратегічні бомбардувальники РФ запускали крилаті ракети – ПС
Через атаку росіян на Вінниччині пошкоджені житлові будинки, евакуювали 40 осіб
Удар по "Епіцентру" в Харкові: кількість загиблих зросла до 12
Росіяни втратили ще 1110 солдатів, літак і 12 танків
Останні новини
03:01
"Шахеди" долетіли до Київщини: в кількох областях оголошена тривога
02:38
На Луганщині пролунали вибухи: окупаційна влада каже про пошкоджений газопровід
01:51
Генштаб: За добу на фронті відбулося 100 боєзіткнень
00:41
Журі присяжних визнало Трампа винним за всіма звинуваченнями
00:21
ДоповненоУ Харкові снаряд влучив у п'ятиповерхівку: троє людей загинуло, 16 постраждало
00:13
"Голосу Америки": Україні підтвердили дозвіл бити по російських силах, що атакують Харківщину
23:44
Новини економіки 30 травня: зупинка експорту цукру до ЄС, погіршення ситуації з відключеннями
23:42
"Зараз мобілізують заради показників, на якість не дивляться": Герой України про проблеми на війні
23:22
Опитування: Майже 50% жителів Угорщини проти, аби ЄС надавав Україні будь-яку допомогу
23:11
Reuters: Генсек НАТО запропонує давати 40 млрд євро на зброю Україні щороку
Усі новини...
Реклама:
Реклама: