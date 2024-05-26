Оборонці вночі знищили 12 із 14 ракет і 31 "Шахед", якими ворог атакував Україну
Неділя, 26 травня 2024, 08:00
Вночі 26 травня росіяни завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, атакували 14 ракетами повітряного базування і понад трьома десятками ударних БпЛА.
Джерело: командувач Повітряних сил Микола Олещук
Деталі: Олещук зазначив, що ворог здійснював атаки:
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- 2 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із літаків МіГ-31К (пуски з повітряного простору Тамбовської обл. РФ);
- 12 крилатими ракетами Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл. РФ);
- 31 ударним БпЛА "Shahed-131/136" (пуски – Приморсько-Ахтарськ, Єйськ РФ, мис Чауда, Крим).
В результаті протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, засобами РЕБ Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито:
- 12 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 31 ударний БпЛА "Shahed-131/136".
Повітряні цілі були знищені у Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Вінницькій та Чернігівській областях.