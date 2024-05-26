Защитники ночью уничтожили 12 из 14 ракет и 31 "Шахед", которыми враг атаковал Украину
Воскресенье, 26 мая 2024, 08:00
Ночью 26 мая россияне нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, атаковали 14 ракетами воздушного базирования и более тремя десятками ударных БпЛА.
Источник: командующий Воздушных сил Николай Олещук
Детали: Олещук отметил, что враг осуществлял атаки:
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- 2 аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К (пуски из воздушного пространства Тамбовской обл. РФ);
- 12 крылатыми ракетами Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков Саратовская обл. РФ);
- 31 ударным БпЛА "Shahed-131/136" (пуски – Приморско-Ахтарск, Ейск РФ, мыс Чауда, Крым).
В результате противовоздушного боя зенитными ракетными подразделениями, истребительной авиацией, средствами РЭБ Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины сбито:
- 12 крылатых ракет Х-101/Х-555;
- 31 ударный БпЛА "Shahed-131/136".
Воздушные цели были уничтожены в Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Хмельницкой, Кировоградской, Винницкой и Черниговской областях.