Запорізька область була під обстрілом понад 400 разів за добу

Впродовж суботи окупанти 426 разів ударили по Запорізькій області – під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів.

Джерело: Запорізька ОВА

Деталі: За даними влади, 149 російських БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку.

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Щонайменше 24 обстріли з РСЗВ накрили Роботине та Малу Токмачку, а також 253 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Приморського та Червонодніпровки.

Надійшло декілька повідомлень про руйнування житла, але мирні жителі не постраждали.