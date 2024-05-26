Запорізька область була під обстрілом понад 400 разів за добу
Неділя, 26 травня 2024, 08:37
Впродовж суботи окупанти 426 разів ударили по Запорізькій області – під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів.
Джерело: Запорізька ОВА
Деталі: За даними влади, 149 російських БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку.
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Щонайменше 24 обстріли з РСЗВ накрили Роботине та Малу Токмачку, а також 253 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Приморського та Червонодніпровки.
Надійшло декілька повідомлень про руйнування житла, але мирні жителі не постраждали.