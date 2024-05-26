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Запорожская область была под обстрелом более 400 раз за сутки

Роман ПетренкоВоскресенье, 26 мая 2024, 08:37
Запорожская область была под обстрелом более 400 раз за сутки
фото: ОВА

В течение субботы оккупанты 426 раз ударили по Запорожской области - под вражеским огнем находились 8 населенных пунктов.

Источник: Запорожская ОВА

Детали: По данным властей, 149 российских БПЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку.

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По меньшей мере 24 обстрела из РСЗО накрыли Роботино и Малую Токмачку, а также 253 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандриевки, Роботино, Левадного, Малиновки, Приморского и Червоноднепровки.

Поступило несколько сообщений о разрушении жилья, но мирные жители не пострадали.

Темы: Запорожская область
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