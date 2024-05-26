Окупанти влучили в інфраструктуру на Херсонщині та поранили людей
Неділя, 26 травня 2024, 08:59
Російські окупанти протягом 25 травня поранили 4 людей у Херсонській області.
Джерело: Херсонська ОВА
Деталі: Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 11 приватних будинків. Було зафіксоване влучання в об'єкти критичної та промислової інфраструктури. Побиті господарчі споруди, складське приміщення та приватний автомобіль.
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Через ці обстріли 4 людини дістали поранення.
За уточненими даними, минулої доби під ворожим вогнем опинилися Львове, Гаврилівка, Велетенське, Республіканець, Станіслав, Комишани, Антонівка, Понятівка, Чорнобаївка, Берислав, Високе, Іванівка, Тягинка та місто Херсон.