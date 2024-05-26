Оккупанты попали в инфраструктуру на Херсонщине и ранили людей

Российские оккупанты в течение 25 мая ранили 4 человек в Херсонской области.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 11 частных домов. Было зафиксировано попадание в объекты критической и промышленной инфраструктуры. Побиты хозяйственные постройки, складское помещение и частный автомобиль.

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Из-за этих обстрелов 4 человека получили ранения.

По уточненным данным, за прошедшие сутки под вражеским огнем оказались Львов, Гавриловка, Велетенское, Республиканец, Станислав, Камышаны, Антоновка, Понятовка, Чернобаевка, Берислав, Высокое, Ивановка, Тягинка и город Херсон.