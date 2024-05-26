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Оккупанты попали в инфраструктуру на Херсонщине и ранили людей

Роман ПетренкоВоскресенье, 26 мая 2024, 08:59
Оккупанты попали в инфраструктуру на Херсонщине и ранили людей
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Российские оккупанты в течение 25 мая ранили 4 человек в Херсонской области.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 11 частных домов. Было зафиксировано попадание в объекты критической и промышленной инфраструктуры. Побиты хозяйственные постройки, складское помещение и частный автомобиль.

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Из-за этих обстрелов 4 человека получили ранения.

По уточненным данным, за прошедшие сутки под вражеским огнем оказались Львов, Гавриловка, Велетенское, Республиканец, Станислав, Камышаны, Антоновка, Понятовка, Чернобаевка, Берислав, Высокое, Ивановка, Тягинка и город Херсон.

Темы: Херсонская область
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