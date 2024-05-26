Зеленський з Харкова звернувся до світу

Президент Володимир Зеленський з Харкова записав звернення до лідерів світу, аби ті допомогли з ППО.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Для них це задоволення – спалювати.

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Ми всі знаємо, із ким маємо справу. Росією керують люди, які хочуть зробити нормою спалювати життя, руйнувати міста й села, розділяти народи та стирати національні кордони війною.

Немає нації, яка здатна зупинити таку війну лише своїми зусиллями. Потрібна участь лідерів світу.

Я зараз у Харкові. Це місто на сході України і, на жаль, дуже близько до кордону Росії. Що це означає для Харкова? Третій рік постійного терору. Більш як мільйон людей у цьому місті. І щоночі, щодня російська армія обстрілює місто. Найбільше – ракетами С-300. Це ракети для протиповітряної оборони, які використовуються Росією для терору на землі. Немає зараз у Харкові жодного району міста та жодної вулиці, які не постраждали б від цього постійного знущання. Тепер Росія додала удари керованими авіабомбами.

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Російська авіація наближається до кордону нашої держави й запускає ці бомби просто по місту. Це зброя невибіркового ураження. І будь-яка людина в будь-якому місті світу – від Сан-Паулу до Харбіна – сприймає це однаково – як терор. Як і подібні ж удари Росії по сотнях інших наших міст і сіл. Деякі з них, де колись вирувало життя, зараз спалені просто в попіл, там не залишилося жодного мешканця. Випалена пустота – найжахливіший наслідок війни. Війни, якої ми в Україні не хотіли. Яку ми не провокували. І в якій Україна захищається від намагання Росії захопити наші ресурси й території та знищити нашу національну ідентичність. І світ це бачить".

Деталі: Зеленський показав книжки, спалені російськими ракетами у видавництві Vivat.

Пряма мова Зеленського: "І саме тому потрібні глобальні зусилля – Саміт миру за участю лідерів, яких Росії не обманути. Саміт, який покаже, хто у світі дійсно хоче завершити війну, а не просто заявити про припинення вогню, яке буде неодмінно порушене російськими ракетами та артилерією, як це вже відбувалося десятки, десятки разів до цього.

Разом зі Швейцарією ми готуємо такий Саміт. 15 червня його початок.

Понад вісімдесят країн підтвердили свою участь. І ми продовжуємо працювати з лідерами, запрошуючи на Саміт. Дякую кожному, хто дійсно допомагає наблизити цей мир. Я звертаюся до лідерів світу, які поки осторонь глобальних зусиль із підготовки Саміту миру. До президента Байдена, лідера Сполучених Штатів. До президента Сі, лідера Китаю. Ми не хочемо, щоб Статут ООН згорів – згорів так само, як і ці книжки. І сподіваюся, не хочете й ви. Будь ласка, проявіть ваше лідерство у наближенні миру – дійсно миру, а не паузи між ударами. Зусилля світової більшості – це найкраща гарантія виконання зобов’язань. Будь ласка, підтримайте Саміт миру своїм персональним лідерством та участю.

Для всіх нас буде задоволенням встановити мир".