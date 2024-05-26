Зеленский из Харькова обратился к миру

Президент Владимир Зеленский из Харькова записал обращение к лидерам мира, чтобы те помогли с ПВО.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Для них это удовольствие - сжигать.

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Мы все знаем, с кем имеем дело. Россией руководят люди, которые хотят сделать нормой сжигать жизни, разрушать города и села, разделять народы и стирать национальные границы войной.

Нет нации, которая способна остановить такую войну только своими усилиями. Нужно участие лидеров мира.

Я сейчас в Харькове. Это город на востоке Украины и, к сожалению, очень близко к границе России. Что это означает для Харькова? Третий год постоянного террора. Более миллиона человек в этом городе. И каждую ночь, ежедневно российская армия обстреливает город. Больше всего - ракетами С-300. Это ракеты для противовоздушной обороны, которые используются Россией для террора на земле. Нет сейчас в Харькове ни одного района города и ни одной улицы, которые не пострадали бы от этого постоянного издевательства. Теперь Россия добавила удары управляемыми авиабомбами.

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Российская авиация приближается к границе нашего государства и запускает эти бомбы прямо по городу. Это оружие неизбирательного поражения. И любой человек в любом городе мира - от Сан-Паулу до Харбина - воспринимает это одинаково - как террор. Как и подобные же удары России по сотням других наших городов и сел. Некоторые из них, где когда-то кипела жизнь, сейчас сожжены просто в пепел, там не осталось ни одного жителя. Выжженная пустота - самое ужасное последствие войны. Войны, которой мы в Украине не хотели. Которую мы не провоцировали. И в которой Украина защищается от попытки России захватить наши ресурсы и территории и уничтожить нашу национальную идентичность. И мир это видит".

Детали: Зеленский показал книги, сожженные российскими ракетами в издательстве Vivat.

Прямая речь Зеленского: "И именно поэтому нужны глобальные усилия - Саммит мира с участием лидеров, которых России не обмануть. Саммит, который покажет, кто в мире действительно хочет завершить войну, а не просто заявить о прекращении огня, которое будет непременно нарушено российскими ракетами и артиллерией, как это уже происходило десятки, десятки раз до этого.

Вместе со Швейцарией мы готовим такой Саммит. 15 июня его начало.

Более восьмидесяти стран подтвердили свое участие. И мы продолжаем работать с лидерами, приглашая на Саммит. Спасибо каждому, кто действительно помогает приблизить этот мир. Я обращаюсь к лидерам мира, которые пока в стороне глобальных усилий по подготовке Саммита мира. К президенту Байдену, лидеру Соединенных Штатов. К президенту Си, лидеру Китая. Мы не хотим, чтобы Устав ООН сгорел - сгорел так же, как и эти книги. И надеюсь, не хотите и вы. Пожалуйста, проявите ваше лидерство в приближении мира - действительно мира, а не паузы между ударами. Усилия мирового большинства - это лучшая гарантия выполнения обязательств. Пожалуйста, поддержите Саммит мира своим персональным лидерством и участием.

Для всех нас будет удовольствием установить мир".