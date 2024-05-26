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Кількість загиблих внаслідок удару по "Епіцентру" зросла до 15

Роман ПетренкоНеділя, 26 травня 2024, 15:24
Кількість загиблих внаслідок удару по Епіцентру зросла до 15
фото: прокуратура

Кількість загиблих внаслідок російських авіаударів по будівельному гіпермаркету у Харкові 25 травня зросла до 15.

Джерело: Офіс генпрокурора, Харківська ОВА

Деталі: Кількість постраждалих – 25 людей, серед них 14-річний хлопець.

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ОГП писав про 13 загиблих, однак місцева влада після цього повідомила про 14.

Всіх, хто втратив зв’язок з близькими, просять звернутися до працівників штабу слідчого управління або на 102.

Родичів першої лінії закликають здавати зразки ДНК, щоб прискорити процес ідентифікації тіл.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: Після 15 години в ОВА повідомили про 15 загиблого.

Теми: Харківвійна
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