Количество погибших в результате удара по "Эпицентру" возросло до 15

Количество погибших в результате российских авиаударов по строительному гипермаркету в Харькове 25 мая возросло до 15.

Источник: Офис генпрокурора, Харьковская ОВА

Детали: Количество пострадавших - 25 человек, среди них 14-летний парень.

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ОГП писал о 13 погибших, однако местные власти после этого сообщили о 14.

Всех, кто потерял связь с близкими, просят обратиться к работникам штаба следственного управления или на 102.

Родственников первой линии призывают сдавать образцы ДНК, чтобы ускорить процесс идентификации тел.

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Обновлено: После 15 часов в ОВА сообщили о 15 погибшем.