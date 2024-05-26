Количество погибших в результате удара по "Эпицентру" возросло до 15
Воскресенье, 26 мая 2024, 15:24
Количество погибших в результате российских авиаударов по строительному гипермаркету в Харькове 25 мая возросло до 15.
Источник: Офис генпрокурора, Харьковская ОВА
Детали: Количество пострадавших - 25 человек, среди них 14-летний парень.
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ОГП писал о 13 погибших, однако местные власти после этого сообщили о 14.
Всех, кто потерял связь с близкими, просят обратиться к работникам штаба следственного управления или на 102.
Родственников первой линии призывают сдавать образцы ДНК, чтобы ускорить процесс идентификации тел.
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Обновлено: После 15 часов в ОВА сообщили о 15 погибшем.