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Нардеп: У Білому домі обговорюють дозвіл Україні бити по території РФ

Марія Ємець, Роман ПетренкоНеділя, 26 травня 2024, 13:02
Нардеп: У Білому домі обговорюють дозвіл Україні бити по території РФ

Неофіційно із США надходять сигнали, що в Білому домі вже почали обговорювати рішення про надання Україні дозволу бити американською зброєю по території Росії, хоча консенсусу ще немає. 

Джерело: народний депутат Єгор Чернєв, який є головою постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО, "Європейська правда"

Деталі: За його словами, у неформальних бесідах в кулуарах Парламентської асамблеї НАТО американці кажуть, що у Білому домі вже "пішов процес" щодо дозволу Україні бити по території Росії американською зброєю. 

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"Проблема поки що полягає в тому, що рішення там приймаються командою, в якій зараз немає консенсусу. Але тиснуть з усіх боків. Шанси є, тож не збавляємо обертів", – додав Чернєв. 

Нагадаємо: Заклики щодо надання Україні дозволу використовувати американську зброю для ураження військових цілей на території Росії вже лунали з Конгресу США.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг також заявив, що для окремих союзників настав час переглянути обмеження щодо використання наданої Україні зброї проти цілей на території РФ.

ВІДЕО ДНЯ

The New York Times повідомляла, що держсекретар США Ентоні Блінкен хоче переконати Байдена зняти ці обмеження для України.

Теми: СШАдопомога Україні
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