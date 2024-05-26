Нардеп: В Белом доме обсуждают разрешение Украине бить по территории РФ

Неофициально из США поступают сигналы, что в Белом доме уже начали обсуждать решение о предоставлении Украине разрешения бить американским оружием по территории России, но консенсуса еще нет.

Источник: народный депутат Егор Чернев, который является главой постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, "Европейская правда"

Детали: По его словам, в неформальных беседах в кулуарах Парламентской ассамблеи НАТО американцы говорят, что в Белом доме уже "пошел процесс" о разрешении Украине бить по территории России американским оружием.

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"Проблема пока заключается в том, что решения там принимаются командой, в которой сейчас нет консенсуса. Но давят со всех сторон. Шансы есть, поэтому не сбавляем обороты", – добавил Чернев.

Напомним: Призывы о предоставлении Украине разрешения использовать американское оружие для поражения военных целей на территории России уже звучали из Конгресса США.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что для отдельных союзников пришло время пересмотреть ограничения по использованию предоставленного Украине оружия против целей на территории РФ.

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The New York Times сообщала, что госсекретарь США Энтони Блинкен хочет убедить Байдена снять эти ограничения для Украины.