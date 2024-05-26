Прикордонники збили fpv-дрон, який полював на рятувальників
Неділя, 26 травня 2024, 13:40
Воїни ДПСУ оприлюднили відео знищення fpv-дрона росіян, який летів у бік рятувальників.
Джерело: ДПСУ
Дослівно: "Знищили fpv-дрон і врятували життя побратимам: прикордонники на Південному напрямку знешкодили ворожий БпЛА з вибухівкою, який летів у бік рятувальників".
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Деталі: Як зʼясувалося, побратими-рятувальники з ДСНС, потрапили під удар одного із ворожих дронів та потребували максимально швидкої допомоги.
Захисники ще на підльоті, використовуючи стрілецьку і антидронову зброю, ліквідували дрон-камікадзе.
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