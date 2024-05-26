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Прикордонники збили fpv-дрон, який полював на рятувальників

Роман ПетренкоНеділя, 26 травня 2024, 13:40
Прикордонники збили fpv-дрон, який полював на рятувальників
ілюстративне фото, дпсу

Воїни ДПСУ оприлюднили відео знищення fpv-дрона росіян, який летів у бік рятувальників.

Джерело: ДПСУ

Дослівно: "Знищили fpv-дрон і врятували життя побратимам: прикордонники на Південному напрямку знешкодили ворожий БпЛА з вибухівкою, який летів у бік рятувальників".

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Деталі: Як зʼясувалося, побратими-рятувальники з ДСНС, потрапили під удар одного із ворожих дронів та потребували максимально швидкої допомоги.

Захисники ще на підльоті, використовуючи стрілецьку і антидронову зброю, ліквідували дрон-камікадзе.

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Теми: Прикордонна службаДСНСбезпілотники
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