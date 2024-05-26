Пограничники сбили fpv-дрон, который охотился на спасателей

Воины ГПСУ обнародовали видео уничтожения fpv-дрона россиян, который летел в сторону спасателей.

Источник: ГПСУ

Дословно: "Уничтожили fpv-дрон и спасли жизнь собратьям: пограничники на Южном направлении обезвредили вражеский БпЛА со взрывчаткой, который летел в сторону спасателей".

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Детали: Как выяснилось, собратья-спасатели из ГСЧС, попали под удар одного из вражеских дронов и нуждались в максимально быстрой помощи.

Защитники еще на подлете, используя стрелковое и антидроновое оружие, ликвидировали дрон-камикадзе.