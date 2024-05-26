Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

У неділю на фронті вже сталося майже 60 бойових зіткнень

Роман ПетренкоНеділя, 26 травня 2024, 14:14
У неділю на фронті вже сталося майже 60 бойових зіткнень
ЗСУ, фото: генштаб

З початку доби до обіду неділі на фронті нарахували 57 бойових зіткнень.

Джерело: Генштаб

Деталі: З початку доби найбільше ворог атакував на Покровському напрямку.

Реклама:

Також підвищена активність противника спостерігається на Харківщині.

На Харківському напрямку російські окупанти проводили вісім штурмових і наступальних дій. Шість разів були відкинуті назад поблизу населених пунктів Тернова і Липці. Українські воїни продовжують відбивати по одній атаці противника в районах Вовчанська та Липців. По цих же населених пунктах, а також по районах Нескучного, Зеленого і Глибокого, ворог завдав у сумі вісім авіаударів – скинув майже два десятки керованих авіабомб.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог 10 разів намагався просунутись уперед неподалік Синьківки, Новоєгорівки і Невського. Сім атак відбито, бойові дії тривають. Ситуація контрольована.

ВІДЕО ДНЯ

На Сіверському напрямку триває бій неподалік Білогорівки. Окупанти били некерованими авіаракетами в район Спірного.

Двічі загарбники спробували атакувати на Краматорському напрямку - біля Іванівського та Андріївки. У районі останнього бойове зіткнення триває. Ворог активно задіює на напрямку авіацію – відбулося чотири авіаудари по районах Дружби, Часового Яру і Північного.

На Покровському напрямку найвища інтенсивність атак ворога – загалом вже 24 рази російські окупанти намагалися покращити тактичне положення. На цей час відбуваються пʼять бойових зіткнень біля Новоолександрівки і Яснобродівки, ще по одному – в районах Калинового, Сокола і Уманського.

Чотири рази з початку доби росіяни вдавалися до штурмових дій на Курахівському напрямку - в районах Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки. Всі атаки відбито.

На Времівському напрямку ворог застосував вісім НАРів по району Старомайорського. Безуспішними були три атаки окупантів – біля того ж Старомайорського і в районі Роздільного.

На Оріхівському напрямку окупанти вдарили майже трьома десятками некерованих авіаракет у район Лобкового та проводили одну штурмову дію у бік Малої Токмачки. Загарбники отримали гідну відсіч і відійшли.

На Придніпровському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до трьох. Вісім КАБів російські терористи скинули у райони Берислава, Високого, Тягинки і Велетенського.

Теми: Генштабвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У понеділок відключення світла можливі протягом усієї доби

Провокація у Франції: Біля Ейфелевої вежі залишили труни з написом про Україну

відеоБригада "Лють" показала знищений росіянами Вовчанськ

фото, відеоНа українських волонтерів у Празі напали російськомовні іноземці

Екстрені відключення світла скасовані - ДТЕК

оновленоКитай відмовляє інші країни їхати на Саміт миру – Зеленський

Усі новини...
Генштаб
Кількість бойових зіткнень за минулу добу зросла до 110 – Генштаб
Росіяни в суботу здійснили близько 100 наступальних і штурмових дій – Генштаб
Генштаб: Українські військові на певних ділянках Харківщини успішно відтісняють ворога
Останні новини
22:19
відеоОмбудсмен звернувся до ООН через відео знущань з полонених на Харківському напрямку
22:10
У Стамбулі обвалився багатоквартирний будинок: під завалами люди
21:45
Близько 1,5 мільйона військовозобов’язаних оновили свої дані – Міноборони
21:33
Французькі ультраправі впевнено лідирують на виборах до Європарламенту
21:08
Саудівська Аравія не поїде на Саміт миру, бо там не буде Росії – ЗМІ
20:44
У Німеччині повідомили про затримання тисяч мігрантів під час перевірок на кордонах
20:22
легка атлетикаМагучіх здобула золото, Геращенко — третя на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі
20:18
Харківщина потерпає від авіаударів, росіяни здійснили невдалий штурм біля Стариці – Генштаб
20:03
ОПЕК+ продовжила скорочення видобутку нафти до 2025 року
19:52
мапаУ понеділок Україну прогріє до 32°, місцями дощі та грози
Усі новини...
Реклама:
Реклама: