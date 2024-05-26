В воскресенье на фронте уже произошло почти 60 боевых столкновений
С начала суток до обеда воскресенья на фронте насчитали 57 боевых столкновений.
Источник: Генштаб
Детали: С начала суток больше всего враг атаковал на Покровском направлении.
Также повышенная активность противника наблюдается на Харьковщине.
На Харьковском направлении российские оккупанты проводили восемь штурмовых и наступательных действий. Шесть раз были отброшены назад вблизи населенных пунктов Терновая и Липцы. Украинские воины продолжают отражать по одной атаке противника в районах Волчанска и Липцов. По этим же населенным пунктам, а также по районам Нескучного, Зеленого и Глубокого, враг нанес в сумме восемь авиаударов - сбросил почти два десятка управляемых авиабомб.
На Купянском направлении сегодня враг 10 раз пытался продвинуться вперед неподалеку Синьковки, Новоегоровки и Невского. Семь атак отбиты, боевые действия продолжаются. Ситуация контролируемая.
На Северском направлении продолжается бой неподалеку Белогоровки. Оккупанты били неуправляемыми авиаракетами в район Спирного.
Дважды захватчики попытались атаковать на Краматорском направлении - возле Ивановского и Андреевки. В районе последнего боевое столкновение продолжается. Враг активно задействует на направлении авиацию - произошло четыре авиаудара по районам Дружбы, Часового Яра и Северного.
На Покровском направлении самая высокая интенсивность атак врага - всего уже 24 раза российские оккупанты пытались улучшить тактическое положение. В настоящее время происходят пять боевых столкновений возле Новоалександровки и Яснобродовки, еще по одному - в районах Калинового, Сокола и Уманского.
Четыре раза с начала суток россияне прибегали к штурмовым действиям на Кураховском направлении - в районах Красногоровки, Георгиевки, Парасковиевки и Константиновки. Все атаки отбиты.
На Времовском направлении враг применил восемь НАРов по району Старомайорского. Безуспешными были три атаки оккупантов - у того же Старомайорского и в районе Раздельного.
На Ореховском направлении оккупанты ударили почти тремя десятками неуправляемых авиаракет в район Лобкового и проводили одно штурмовое действие в сторону Малой Токмачки. Захватчики получили достойный отпор и отошли.
На Приднепровском направлении количество боевых столкновений возросло до трех. Восемь КАБов российские террористы сбросили в районы Берислава, Высокого, Тягинки и Великанского.