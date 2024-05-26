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Байден назвав Путіна "жорстоким тираном"

Ірина Кутєлєва, Роман ПетренкоНеділя, 26 травня 2024, 15:59
Байден назвав Путіна жорстоким тираном
путін, фото: ТАСС

Президент США Джо Байден назвав главу Кремля Владіміра Путіна "жорстоким тираном", говорячи про розв’язану РФ війну проти України.

Джерело: Байден під час виступу перед випускниками Військової академії США у Вест-Пойнті, "Європейська правда"

Деталі: Під час виступу американський президент підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами України у війні з Росією.

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"Ми стоїмо поруч з Україною і будемо стояти разом з нею. Ми стоїмо проти людини, яку я добре знаю багато років, жорстокого тирана. Ми не можемо, ми не відступимо", – зазначив він.

Байден підкреслив, що США продовжать постачати зброю і тренувати українських військових, однак він виключив відправку військ США в Україну.

"Американські солдати не беруть участі у війні в Україні. Я сповнений рішучості, щоб так і залишилося", – сказав він.

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Байден додав, що Путін був "впевнений, що НАТО розпадеться".

"Натомість найбільший оборонний альянс в історії світу – сильніший, ніж будь-коли", – підкреслив він.

Нагадаємо: У лютому Байден у виступі на публічному заході назвав президента Росії Владіміра Путіна "схибленим сучим сином". У Кремлі ці слова вже назвали "ганьбою".

У березні Байден назвав Путіна бандитом.

Теми: БайденПутін
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