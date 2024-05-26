Байден назвал Путина "жестоким тираном"

Президент США Джо Байден назвал главу Кремля Владимира Путина "жестоким тираном", говоря о развязанной РФ войне против Украины.

Источник: Байден во время выступления перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте, "Европейская правда"

Деталі: Во время выступления американский президент подтвердил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами Украины в войне с Россией.

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"Мы стоим рядом с Украиной и будем стоять вместе с ней. Мы стоим против человека, которого я хорошо знаю много лет, жестокого тирана. Мы не можем, мы не отступим", – отметил он.

Байден подчеркнул, что США продолжат поставлять оружие и тренировать украинских военных, однако он исключил отправку войск США в Украину.

"Американские солдаты не участвуют в войне в Украине. Я полон решимости, чтобы так и осталось", – сказал он.

Байден добавил, что Путин был "уверен, что НАТО распадется".

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"Вместо этого самый большой оборонительный альянс в истории мира – сильнее, чем когда-либо", – подчеркнул он.

Напомним: В феврале Байден в выступлении на публичном мероприятии назвал президента России Владимира Путина "сумасшедшим сукиным сыном". В Кремле эти слова уже назвали "позором".

В марте Байден назвал Путина бандитом.