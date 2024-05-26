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Шольц проти використання західної зброї для ударів по РФ: щоб не було "великої війни"

Ірина Кутєлєва, Катерина ТищенкоНеділя, 26 травня 2024, 16:28
Шольц проти використання західної зброї для ударів по РФ: щоб не було великої війни
Олаф Шольц, фото picture alliance via Getty Images

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає проти використання Україною наданої партнерами зброї для ударів по Росії, бо хоче запобігти "переростанню конфлікту у велику війну".

Джерело: Шольц, якого цитує Tagesschau, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Шольц зазначив, що наразі не бачить причин для розширення зони застосування західної зброї у війні в Україні.

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Існують "чіткі правила поставок німецької зброї, які були узгоджені з Україною і які працюють", сказав Шольц.

"Принаймні, це моя позиція", – додав він. 

Шольц додав, що метою його політики щодо України є "запобігання переростанню конфлікту у велику війну". Він зазначив, що досі Німеччина ставила постачання зброї в Україну в залежність від того, чи не буде вона використовуватися на російській території.

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Що передувало: Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що для окремих союзників настав час переглянути обмеження щодо використання наданої Україні зброї проти цілей на території РФ.

Нещодавно газета New York Times повідомила, що державний секретар США Ентоні Блінкен хоче домогтися, щоб Україні було дозволено завдавати ударів по російській території американською зброєю. Він хоче переконати президента Джо Байдена зняти обмеження.

Теми: Шольцдопомога УкраїнівійнаРосія
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