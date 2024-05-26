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Шольц против использования западного оружия для ударов по РФ: чтобы не было "большой войны"

Ирина Кутелева, Катерина ТищенкоВоскресенье, 26 мая 2024, 16:28
Шольц против использования западного оружия для ударов по РФ: чтобы не было большой войны
Олаф Шольц, фото picture alliance via Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц выступает против использования Украиной предоставленного партнерами оружия для ударов по России, потому что хочет предотвратить "перерастание конфликта в большую войну".

Источник: Шольц, которого цитирует Tagesschau, сообщает "Европейская правда"

Детали: Шольц отметил, что пока не видит причин для расширения зоны применения западного оружия в войне в Украине.

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Существуют "четкие правила поставок немецкого оружия, которые были согласованы с Украиной и которые работают", сказал Шольц.

"По крайней мере, это моя позиция", – добавил он.

Целью его политики в отношении Украины является "предотвращение перерастания конфликта в большую войну", добавил Шольц, отметив, что до сих пор Германия ставила поставки оружия в Украину в зависимость от того, не будет ли оно использоваться на российской территории.

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Что предшествовало: Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что для отдельных союзников пришло время пересмотреть ограничения по использованию предоставленного Украине оружия против целей на территории РФ.

Недавно газета New York Times сообщила, что государственный секретарь США Энтони Блинкен хочет добиться, чтобы Украине было разрешено наносить удары по российской территории американским оружием. Он хочет убедить президента Джо Байдена снять ограничения.

Темы: Шольцпомощь УкраиневойнаРосcия
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