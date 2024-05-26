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Депутат Бундестагу: Коаліція партнерів могла б забезпечити ППО над заходом України

Ірина Кутєлєва, Катерина ТищенкоНеділя, 26 травня 2024, 17:21
Депутат Бундестагу: Коаліція партнерів могла б забезпечити ППО над заходом України
Родеріх Кізеветтер, фото Getty Images

Німецький політик, представник ХДС Родеріх Кізеветтер вважає, що західні держави мають забезпечити протиповітряну оборону над західними областями України.

Джерело: Кізеветтер, заяву якого наводить Tagesschau, пише "Європейська правда"

Пряма мова: "Коаліція охочих могла б поширити власну протиповітряну оборону в коридорі від 70 до 100 кілометрів на західну територію України".

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Деталі: За його словами, це б розвантажило українські збройні сили – вони могли б зосередитися на протиповітряній обороні далі на сході України.

Кізеветтер також повідомив, що деякі країни, такі як Литва, розглядають можливість направлення в Україну польових госпіталів, інженерів-саперів або логістичних і ремонтних підрозділів.

"Ми не повинні нічого виключати і маємо вивчити, хто в змозі це зробити", – додав він.

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Це "цілком допустимо" згідно з міжнародним правом і має сенс з точки зору політики безпеки, переконаний Кізеветтер.

Що передувало: ЗМІ раніше повідомили, що серед провідних партій Німеччини розійшлися думки з приводу ідеї про участь сил НАТО у "закритті неба" над частиною України. 

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що держави Заходу могли б скерувати в Україну своїх військових інструкторів для навчань українських військових на місці та захистити їх від російських атак додатковими системами ППО.

Теми: Німеччинадопомога УкраїніППО
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