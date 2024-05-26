Депутат Бундестага: Коалиция партнеров могла бы обеспечить ПВО над западом Украины

Немецкий политик, представитель ХДС Родерих Кизеветтер считает, что западные государства должны обеспечить противовоздушную оборону над западными областями Украины.

Источник: Кизеветтер, заявление которого приводит Tagesschau, пишет "Европейская правда"

Прямая речь: "Коалиция желающих могла бы распространить собственную противовоздушную оборону в коридоре от 70 до 100 километров на западную территорию Украины".

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Детали: По его словам, это бы разгрузило украинские вооруженные силы – они могли бы сосредоточиться на противовоздушной обороне дальше на востоке Украины.

Кизеветтер также сообщил, что некоторые страны, такие как Литва, рассматривают возможность направления в Украину полевых госпиталей, инженеров-саперов или логистических и ремонтных подразделений.

"Мы не должны ничего исключать и должны изучить, кто в состоянии это сделать", – добавил он.

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Это "вполне допустимо" согласно международному праву и имеет смысл с точки зрения политики безопасности, убежден Кизеветтер.

Что предшествовало: СМИ ранее сообщили, что ведущие партии Германии разошлись во мнениях по поводу идеи об участии сил НАТО в "закрытии неба" над частью Украины.

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис считает, что государства Запада могли бы направить в Украину своих военных инструкторов для обучения украинских военных на месте и защитить их от российских атак дополнительными системами ПВО.