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Глава МЗС Польщі підтримує дозвіл бити по РФ західною зброєю: Москва себе не обмежує

Ірина Кутєлєва, Катерина ТищенкоНеділя, 26 травня 2024, 17:57
Глава МЗС Польщі підтримує дозвіл бити по РФ західною зброєю: Москва себе не обмежує
Радослав Сікорський, фото Bloomberg via Getty Images

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський підтримав пропозицію дозволити Україні завдавати удари західною зброєю по території Росії.

Джерело: Сікорський в інтерв’ю The Guardian, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Він зазначив, що Європа повинна навчитися краще грати в гру на ескалацію, змушуючи російського правителя Володимира Путіна здогадуватися про свої наміри.

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Відповідаючи на запитання, чи допустимо, щоб Україна завдавала ударів по військових об'єктах на території Росії, Сікорський підкреслив: "Росіяни завдають ударів по українській електромережі, по зернових терміналах і газосховищах, по цивільній інфраструктурі. Російська операція проводиться зі штабу в Ростові-на-Дону. Окрім того, що Росія не використовує ядерну зброю, вона нічим себе не обмежує".

За його словами, постійне проголошення того, "якою є наша власна червона лінія, лише спонукає Москву пристосовувати свої ворожі дії до наших постійно мінливих самообмежень".

Що передувало: Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що для окремих союзників настав час переглянути обмеження щодо використання наданої Україні зброї проти цілей на території РФ.

ВІДЕО ДНЯ

Нещодавно газета New York Times повідомила, що державний секретар США Ентоні Блінкен хоче домогтися, щоб Україні було дозволено завдавати ударів по російській території американською зброєю. Він хоче переконати президента Джо Байдена зняти обмеження.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти використання Україною наданої західними союзниками зброї для ударів по Росії.

Теми: Польщадопомога УкраїніРосія
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