Глава МИД Польши поддерживает разрешение бить по РФ западным оружием: Москва себя не ограничивает

Глава МИД Польши Радослав Сикорский поддержал предложение разрешить Украине наносить удары западным оружием по территории России.

Источник: Сикорский в интервью The Guardian, сообщает "Европейская правда"

Детали: Он отметил, что Европа должна научиться лучше играть в игру на эскалацию, заставляя российского правителя Владимира Путина догадываться о своих намерениях.

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Отвечая на вопрос, допустим ли, чтобы Украина наносила удары по военным объектам на территории России, Сикорский подчеркнул: "Россияне наносят удары по украинской электросети, по зерновым терминалам и газохранилищам, по гражданской инфраструктуре. Российская операция проводится из штаба в Ростове-на-Дону. Кроме того, что Россия не использует ядерное оружие, она ничем себя не ограничивает".

По его словам, постоянное провозглашение того, "какова наша собственная красная линия, только побуждает Москву приспосабливать свои враждебные действия к нашим постоянно меняющимся самоограничениям".

Что предшествовало: Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что для отдельных союзников пришло время пересмотреть ограничения по использованию предоставленного Украине оружия против целей на территории РФ.

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Недавно газета New York Times сообщила, что государственный секретарь США Энтони Блинкен хочет добиться, чтобы Украине было разрешено наносить удары по российской территории американским оружием. Он хочет убедить президента Джо Байдена снять ограничения.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц выступил против использования Украиной предоставленного западными союзниками оружия для ударов по России.