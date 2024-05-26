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Росіяни продовжують обстріли Харківщини: загинув чоловік, 4 поранених

Катерина ТищенкоНеділя, 26 травня 2024, 19:30
Росіяни продовжують обстріли Харківщини: загинув чоловік, 4 поранених
Харківщина, Google maps

Внаслідок обстрілів Харківщини в неділю загинув чоловік, ще четверо цивільних дістали травм.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "26 травня російські військові вчергове обстріляли м. Вовчанськ. Отримали поранення двоє жінок 65 та 63 років.

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У селі Стариця Чугуївського району загинув 76-річний чоловік, жінка 77 років травмована.

Також сьогодні орієнтовно о 16:00 у с. Івашки Золочівської ОТГ зафіксовано влучання ворожого FPV-дрону. Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. Уламкове поранення отримав 29-річний чоловік, медики надали йому допомогу на місці".

Що передувало: Раніше Харківська ОВА повідомляла, що росіяни вдень 26 травня вдарили по Богуславці Ізюмського району Харківської області. Одна цивільна загинула, ще двоє зазнали поранень, серед них – хлопчик 9 років.

Теми: Харківська областьвійна
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