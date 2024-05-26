Россияне продолжают обстрелы Харьковщины: погиб мужчина, 4 раненых

В результате обстрелов Харьковщины в воскресенье погиб мужчина, еще четверо гражданских получили травмы.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "26 мая российские военные в очередной раз обстреляли г. Волчанск. Получили ранения две женщины 65 и 63 лет.

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В селе Старица Чугуевского района погиб 76-летний мужчина, женщина 77 лет травмирована.

Также сегодня ориентировочно в 16:00 в с. Ивашки Золочевской ОТГ зафиксировано попадание вражеского FPV-дрона. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Обломочное ранение получил 29-летний мужчина, медики оказали ему помощь на месте".

Что предшествовало: Ранее Харьковская ОГА сообщала, что россияне днем 26 мая ударили по Богуславке Изюмского района Харьковской области. Одна гражданская погибла, еще двое получили ранения, среди них – мальчик 9 лет.