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Зеленський назвав найгарячіший напрямок на фронті й розповів про ситуацію на півночі Харківщини

Катерина ТищенкоНеділя, 26 травня 2024, 20:36
Зеленський назвав найгарячіший напрямок на фронті й розповів про ситуацію на півночі Харківщини
Володимир Зеленський у зверненні 26 травня, фото ОП

Найбільш гарячий напрямок у неділю – Покровський, однак на півночі Харківщини росіяни не полишають спроб атакувати.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "Сьогодні говорив з генералом Сирським (головнокомандувачем ЗСУ – ред.). За цей день найбільш гарячий напрямок – Покровський на Донеччині.

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Але й на Харківщині, зокрема в районах Вовчанська та Липців, окупант не полишає спроб атакувати.

Наші підрозділи, наші воїни роблять величезну справу – стримують цей російський тиск і знов доводять, що російські божевільні можуть планувати різне проти України, але стійкість українців, сміливість наших воїнів дійсно вирішує все на цій війні".

Теми: Зеленськийвійна
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