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Зеленский назвал самое горячее направление на фронте и рассказал о ситуации на севере Харьковщины

Катерина ТищенкоВоскресенье, 26 мая 2024, 20:36
Зеленский назвал самое горячее направление на фронте и рассказал о ситуации на севере Харьковщины
Владимир Зеленский в обращении 26 мая, фото ОП

Наиболее горячее направление в воскресенье – Покровское, однако на севере Харьковщины россияне не оставляют попыток атаковать.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "Сегодня говорил с генералом Сырским (главнокомандующим ВСУ – ред.). За этот день наиболее горячее направление – Покровское в Донецкой области.

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Но и на Харьковщине, в частности в районах Волчанска и Липцев, оккупант не оставляет попыток атаковать.

Наши подразделения, наши воины делают огромное дело – сдерживают это российское давление и вновь доказывают, что российские сумасшедшие могут планировать разное против Украины, но стойкость украинцев, смелость наших воинов действительно решает все на этой войне".

Темы: Зеленскийвойна
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