Зеленский назвал самое горячее направление на фронте и рассказал о ситуации на севере Харьковщины
Наиболее горячее направление в воскресенье – Покровское, однако на севере Харьковщины россияне не оставляют попыток атаковать.
Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении
Прямая речь: "Сегодня говорил с генералом Сырским (главнокомандующим ВСУ – ред.). За этот день наиболее горячее направление – Покровское в Донецкой области.
Но и на Харьковщине, в частности в районах Волчанска и Липцев, оккупант не оставляет попыток атаковать.
Наши подразделения, наши воины делают огромное дело – сдерживают это российское давление и вновь доказывают, что российские сумасшедшие могут планировать разное против Украины, но стойкость украинцев, смелость наших воинов действительно решает все на этой войне".