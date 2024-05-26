Зеленский назвал самое горячее направление на фронте и рассказал о ситуации на севере Харьковщины

Наиболее горячее направление в воскресенье – Покровское, однако на севере Харьковщины россияне не оставляют попыток атаковать.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "Сегодня говорил с генералом Сырским (главнокомандующим ВСУ – ред.). За этот день наиболее горячее направление – Покровское в Донецкой области.

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Но и на Харьковщине, в частности в районах Волчанска и Липцев, оккупант не оставляет попыток атаковать.

Наши подразделения, наши воины делают огромное дело – сдерживают это российское давление и вновь доказывают, что российские сумасшедшие могут планировать разное против Украины, но стойкость украинцев, смелость наших воинов действительно решает все на этой войне".