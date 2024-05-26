Росіяни вбили ще трьох і поранили двох жителів Донеччини

Внаслідок обстрілів Донеччини в неділю загинули троє й поранено двох мирних жителів.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Дослівно: "26 травня 2024 року окупанти обстріляли м. Сіверськ. Внаслідок атаки на подвір’ї будинку загинула 86-річна жінка.

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Крім того, під приціл російської армії вкотре потрапило м. Часів Яр. Від отриманих травм, несумісних з життям, загинув чоловік 42 років, який перебував на вулиці. Дістала поранення спини 54-річна місцева жителька. Їй надано медичну допомогу. Попередньо, вказані населені пункти ворог обстріляв з артилерії.

Також війська держави-агресора завдали удару по м. Красногорівка. Внаслідок влучання засобів ураження загинув містянин 46 років, а 66-річного чоловіка поранено. Тип зброї, яку окупанти використали проти мирного населення, встановлюється".