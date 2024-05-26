Россияне убили еще троих и ранили двух жителей Донетчины

В результате обстрелов Донецкой области в воскресенье погибли трое и ранены двое мирных жителей.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Дословно: "26 мая 2024 года оккупанты обстреляли г. Северск. В результате атаки во дворе дома погибла 86-летняя женщина.

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Кроме того, под прицел российской армии в очередной раз попал г. Часов Яр. От полученных травм, несовместимых с жизнью, погиб мужчина 42 лет, который находился на улице. Получила ранение спины 54-летняя местная жительница. Ей оказана медицинская помощь. Предварительно, указанные населенные пункты враг обстрелял из артиллерии.

Также войска государства-агрессора нанесли удар по г. Красногоровка. В результате попадания средств поражения погиб горожанин 46 лет, а 66-летний мужчина ранен. Тип оружия, которое оккупанты использовали против мирного населения, устанавливается".