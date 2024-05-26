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Шольц розповів, як Путін доводив йому, що Україна "належить" Росії

Катерина ТищенкоНеділя, 26 травня 2024, 21:28
Шольц розповів, як Путін доводив йому, що Україна належить Росії
Олаф Шольц, фото Getty Images

Перед самим початком повномасштабного вторгнення в Україну російський правитель Володимир Путін розповідав канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, що Україна нібито "належить" Росії.

Джерело: Шольц під час спілкування з громадянами в неділю в рамках Фестивалю демократії, передає Укрінформ

Деталі: Канцлер розповів про свою зустріч у Кремлі з Путіним у лютому 2022 року "за тим довгим столом, який усі пам'ятають".

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Путін, за словами Шольца продемонстрував свої імперські уявлення, що кордони "можна змінювати за допомогою сили", без огляду на право.

Протягом 4 годин, що тривала та зустріч, безпосередньо перед початком війни, Путін намагався довести, "що Україна та Білорусь є частинами Росії". Лукашенко свідомий цього й не має ілюзій, додав канцлер.

Серед інших причин для війни Путін назвав тоді те, що "Україна прямує в НАТО". Шольц, за його словами, відкрито сказав Путіну, що "про це не йдеться, принаймні, ще років 30".

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Також кремлівській диктатор розповідав німецькому гостю про "нацистський режим" в Україні.

"Говорити про це, коли президентом є єврей.... Варто собі уявити, наскільки це абсурдне, ганебне пояснення для обґрунтування війни", – зауважив політик.

Канцлер не погодився з твердженням із публіки, що Німеччина, допомагаючи Києву зброєю, "роздмухує війну".

"Ми надаємо Україні можливість захищатися... Максимальна підтримка, щоби цей імперіалістичний напад на сусідню державу не завершився успіхом... Але водночас ми дбаємо про те, щоби не дійшло до великої війни між Росією і НАТО", – сказав Шольц.

Він додав, що війна вбиває не тільки українців, але й росіян і "лише заради того, щоби колись у підручниках історії, які він (Путін – ред.) навіть не зможе прочитати, років через 100, було написано, що він завоював пару кілометрів".

Що передувало: У неділю Шольц заявив, що виступає проти використання Україною наданої партнерами зброї для ударів по Росії, бо хоче запобігти "переростанню конфлікту у велику війну".

Теми: ШольцПутінвійна
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