Шольц рассказал, как Путин доказывал ему, что Украина "принадлежит" России

Перед самым началом полномасштабного вторжения в Украину российский правитель Владимир Путин рассказывал канцлеру Германии Олафу Шольцу, что Украина якобы "принадлежит" России.

Источник: Шольц во время общения с гражданами в воскресенье в рамках Фестиваля демократии, передает Укринформ

Детали: Канцлер рассказал о своей встрече в Кремле с Путиным в феврале 2022 года "за тем длинным столом, который все помнят".

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Путин, по словам Шольца продемонстрировал свои имперские представления, что границы "можно менять с помощью силы", без учета права.

В течение 4 часов, что длилась та встреча, непосредственно перед началом полномасштабной войны, Путин пытался доказать, "что Украина и Беларусь являются частями России". Лукашенко осознает это и не имеет иллюзий, добавил канцлер.

Среди других причин для войны Путин назвал тогда то, что "Украина направляется в НАТО". Шольц, по его словам, открыто сказал Путину, что "об этом речь не идет, по крайней мере, еще лет 30".

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Также кремлевской диктатор рассказывал немецкому гостю о "нацистском режиме" в Украине.

"Говорить об этом, когда президентом является еврей.... Стоит себе представить, насколько это абсурдное, позорное объяснение для обоснования войны", – отметил политик.

Канцлер не согласился с утверждением из публики, что Германия, помогая Киеву оружием, "раздувает войну".

"Мы предоставляем Украине возможность защищаться... Максимальная поддержка, чтобы это империалистическое нападение на соседнее государство не завершилось успехом... Но в то же время мы заботимся о том, чтобы не дошло до большой войны между Россией и НАТО", – сказал Шольц.

Он добавил, что война убивает не только украинцев, но и россиян и "только ради того, чтобы когда-то в учебниках истории, которые он (Путин – ред.) даже не сможет прочитать, лет через 100, было написано, что он завоевал пару километров".

Что предшествовало: В воскресенье Шольц заявил, что выступает против использования Украиной предоставленного партнерами оружия для ударов по России, потому что хочет предотвратить "перерастание конфликта в большую войну".