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На Куп’янському напрямку різко зросла активність ворога – Генштаб

Катерина ТищенкоНеділя, 26 травня 2024, 22:06
На Куп’янському напрямку різко зросла активність ворога – Генштаб
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

На Куп’янському напрямку майже у два рази протягом дня зросла активність ворога.

Джерело: зведення Генштабу станом на 19 годину

Дослівно: "Кількість бойових зіткнень від початку доби на фронтах російсько-української війни зросла до 83. Російські окупанти докладають максимум зусиль, щоб прорвати нашу оборону.

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Різко, майже в два рази протягом дня, зросла активність ворога на Куп’янському напрямку. Не спадає вона і на Покровському. Українські війська вживають заходів для утримання позицій та нищать наступальний потенціал ворога".

Деталі: На Харківському напрямку без особливих змін. Ворог продовжує спроби покращити тактичне положення у районах Вовчанська і Липців. На півночі Харківщини у неділю російські окупанти скинули уже 22 керовані авіабомби.

На Куп’янському напрямку продовжуються шість бойових зіткнень із 21 з початку дня. Ворожі штурмові дії тривають в районах Новоєгорівки, Петропавлівки, Берестового та Греківки. Окупанти не припиняють авіаударів – ще два відбулося по територіях поблизу Богуславки і Шийківки.

ВІДЕО ДНЯ

На Лиманському напрямку триває бій в районі Тернів. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку наразі відбулося вже 31 бойове зіткнення. Противник, за підтримки авіації, спрямовує основні зусилля в районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл та Уманське. Також завдав три авіаудари біля Скучного та Новоселівки Першої.

Продовжує бити керованими авіабомбами та некерованими авіаракетами на Времівському напрямку, біля Старомайорського, Урожайного і Ольгівського. Кількість боєзіткнень не змінилася.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Теми: Генштабвійна
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