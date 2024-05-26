На Купянском направлении резко возросла активность врага – Генштаб
На Купянском направлении почти в два раза в течение дня возросла активность врага.
Источник: сводка Генштаба по состоянию на 19 часов
Дословно: "Количество боевых столкновений с начала суток на фронтах российско-украинской войны возросло до 83. Российские оккупанты прилагают максимум усилий, чтобы прорвать нашу оборону.
Резко, почти в два раза в течение дня, возросла активность врага на Купянском направлении. Не спадает она и на Покровском. Украинские войска принимают меры для удержания позиций и уничтожают наступательный потенциал врага".
Детали: На Харьковском направлении без особых изменений. Враг продолжает попытки улучшить тактическое положение в районах Волчанска и Липцов. На севере Харьковщины в воскресенье российские оккупанты сбросили уже 22 управляемые авиабомбы.
На Купянском направлении продолжаются шесть боевых столкновений из 21 с начала дня. Вражеские штурмовые действия продолжаются в районах Новоегоровки, Петропавловки, Берестового и Грековки. Оккупанты не прекращают авиаударов – еще два состоялось по территориям вблизи Богуславки и Шийковки.
На Лиманском направлении продолжается бой в районе Тернов. Ситуация контролируемая.
На Покровском направлении пока произошло уже 31 боевое столкновение. Противник, при поддержке авиации, направляет основные усилия в районах населенных пунктов Новоалександровка, Сокол и Уманское. Также нанес три авиаудара возле Скучного и Новоселовки Первой.
Продолжает бить управляемыми авиабомбами и неуправляемыми авиаракетами на Времовском направлении, возле Старомайорского, Урожайного и Ольговского. Количество боестолкновений не изменилось.
На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.