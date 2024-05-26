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На Купянском направлении резко возросла активность врага – Генштаб

Катерина ТищенкоВоскресенье, 26 мая 2024, 22:06
На Купянском направлении резко возросла активность врага – Генштаб
иллюстративное фото Генштаба ВСУ

На Купянском направлении почти в два раза в течение дня возросла активность врага.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 19 часов

Дословно: "Количество боевых столкновений с начала суток на фронтах российско-украинской войны возросло до 83. Российские оккупанты прилагают максимум усилий, чтобы прорвать нашу оборону.

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Резко, почти в два раза в течение дня, возросла активность врага на Купянском направлении. Не спадает она и на Покровском. Украинские войска принимают меры для удержания позиций и уничтожают наступательный потенциал врага".

Детали: На Харьковском направлении без особых изменений. Враг продолжает попытки улучшить тактическое положение в районах Волчанска и Липцов. На севере Харьковщины в воскресенье российские оккупанты сбросили уже 22 управляемые авиабомбы.

На Купянском направлении продолжаются шесть боевых столкновений из 21 с начала дня. Вражеские штурмовые действия продолжаются в районах Новоегоровки, Петропавловки, Берестового и Грековки. Оккупанты не прекращают авиаударов – еще два состоялось по территориям вблизи Богуславки и Шийковки.

ВИДЕО ДНЯ

На Лиманском направлении продолжается бой в районе Тернов. Ситуация контролируемая.

На Покровском направлении пока произошло уже 31 боевое столкновение. Противник, при поддержке авиации, направляет основные усилия в районах населенных пунктов Новоалександровка, Сокол и Уманское. Также нанес три авиаудара возле Скучного и Новоселовки Первой.

Продолжает бить управляемыми авиабомбами и неуправляемыми авиаракетами на Времовском направлении, возле Старомайорского, Урожайного и Ольговского. Количество боестолкновений не изменилось.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

Темы: Генштабвойна
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