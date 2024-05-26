Росіяни обстріляли Михайлівку на Херсонщині, є поранені

село Михайлівка на Херсонщині, скріншот deepstatemap

Внаслідок обстрілу росіянами Михайлівки на Херсонщині в неділю поранено двох людей.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: Близько 21 години в ОВА повідомили, що ввечері російські війська атакували Михайлівку Бериславського району.

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Внаслідок обстрілу поранення отримав чоловік, 80 років. Потерпілого доставили до лікарні.

Згодом стало відомо про ще одну постраждалу внаслідок обстрілу Михайлівки.

До лікарні шпиталізували 58-річну жінку з мінно-вибуховою травмою та контузією.