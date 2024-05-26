Россияне обстреляли Михайловку на Херсонщине, есть раненые

В результате обстрела россиянами Михайловки на Херсонщине в воскресенье ранены два человека.

Источник: Херсонская ОГА

Детали: Около 21 часа в ОВА сообщили, что вечером российские войска атаковали Михайловку Бериславского района.

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В результате обстрела ранения получил мужчина, 80 лет. Пострадавшего доставили в больницу.

Впоследствии стало известно о еще одной пострадавшей в результате обстрела Михайловки.

В больницу госпитализировали 58-летнюю женщину с минно-взрывной травмой и контузией.