ЗСУ за добу відмінусували 1 150 окупантів і 28 артилерійських систем
Понеділок, 27 травня 2024, 07:50
Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу Сили оборони знешкодили 1 150 окупантів та спалили 15 ворожих ББМ і 9 танків.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 27.05.24 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 502 340 (+1 150) осіб,
- танків − 7 671 (+9) од,
- бойових броньованих машин − 14 818 (+15) од,
- артилерійських систем − 12 981 (+28) од,
- РСЗВ − 1 084 (+1) од,
- засобів ППО − 815 (+1) од,
- літаків − 357 (+0) од,
- гелікоптерів − 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 10 467 (+42) од,
- крилатих ракет − 2 221 (+12) од,
- кораблів/катерів − 27 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 17 694 (+55) од,
- спеціальної техніки − 2 118 (+7) од.
Дані уточнюються.