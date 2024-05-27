ЗСУ за добу відмінусували 1 150 окупантів і 28 артилерійських систем

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу Сили оборони знешкодили 1 150 окупантів та спалили 15 ворожих ББМ і 9 танків.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 27.05.24 орієнтовно склали:

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особового складу − близько 502 340 (+1 150) осіб,

танків − 7 671 (+9) од,

бойових броньованих машин − 14 818 (+15) од,

артилерійських систем − 12 981 (+28) од,

РСЗВ − 1 084 (+1) од,

засобів ППО − 815 (+1) од,

літаків − 357 (+0) од,

гелікоптерів − 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 10 467 (+42) од,

крилатих ракет − 2 221 (+12) од,

кораблів/катерів − 27 (+0) од,

підводних човнів − 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 17 694 (+55) од,

спеціальної техніки − 2 118 (+7) од.

Дані уточнюються.