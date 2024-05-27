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ВСУ за сутки отминусовали 1 150 оккупантов и 28 артиллерийских систем

Ирина БалачукПонедельник, 27 мая 2024, 07:50
ВСУ за сутки отминусовали 1 150 оккупантов и 28 артиллерийских систем
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1 150 оккупантов и сожгли 15 вражеских ББМ и 9 танков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 27.05.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 502 340 (+1 150) человек,
  • танков − 7 671 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин − 14 818 (+15) ед,
  • артиллерийских систем − 12 981 (+28) ед,
  • РСЗО − 1 084 (+1) ед,
  • средств ПВО − 815 (+1) ед,
  • самолетов − 357 (+0) ед,
  • вертолетов − 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 10 467 (+42) ед,
  • крылатых ракет − 2 221 (+12) ед,
  • кораблей/катеров − 27 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 17 694 (+55) ед,
  • специальной техники − 2 118 (+7) ед.

Данные уточняются.

Темы: Росcияпотери в войне
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