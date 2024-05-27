ВСУ за сутки отминусовали 1 150 оккупантов и 28 артиллерийских систем
Понедельник, 27 мая 2024, 07:50
Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1 150 оккупантов и сожгли 15 вражеских ББМ и 9 танков.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 27.05.24 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава − около 502 340 (+1 150) человек,
- танков − 7 671 (+9) ед,
- боевых бронированных машин − 14 818 (+15) ед,
- артиллерийских систем − 12 981 (+28) ед,
- РСЗО − 1 084 (+1) ед,
- средств ПВО − 815 (+1) ед,
- самолетов − 357 (+0) ед,
- вертолетов − 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 10 467 (+42) ед,
- крылатых ракет − 2 221 (+12) ед,
- кораблей/катеров − 27 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 17 694 (+55) ед,
- специальной техники − 2 118 (+7) ед.
Данные уточняются.