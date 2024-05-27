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На Херсонщині окупанти поцілили в пункт незламності: за добу троє поранених

Станіслав ПогоріловПонеділок, 27 травня 2024, 08:28
На Херсонщині окупанти поцілили в пункт незламності: за добу троє поранених
Фото: Getty Images

Минулої доби російські війська обстріляли 9 населених пунктів Херсонської області, включно з Херсоном, поцілили у пункт незламності та поранили трьох мешканців.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: "Минулої доби під ворожим вогнем опинилися Комишани, Білозерка, Садове, Антонівка, Новотягинка, Михайлівка, Бургунка, Раківка та місто Херсон.

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Деталі: За його словами, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 12 приватних будинків.

Зафіксовано також влучання в адмінбудівлю та пункт незламності. Побиті господарча споруда, складські приміщення та приватний автомобіль.

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Також Прокудін повідомив, що через російську агресію 3 людини дістали поранення.

Теми: Херсонська областьвійнажертви
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